Военные разбирают завалы в хорватском городе Петриня, сильнее других пострадавший от землетрясения

По данным мэрии, разрушена практически половина города. Жертвой ЧП стал по меньшей мере один ребенок.

Подземные толчки ощущались на территории Италии и Австрии. В Словении остановили атомную электростанцию.

Для помощи военным и спасателям туда съезжаются люди из других регионов, для чего власти отменили запрет на перемещение. Об этом «Эху Москвы» рассказала жительница Загреба Светлана Салаита. Местные жители сравнивают землетрясение и его последствия с событиями войны в стране в 90-е годы, добавила Светлана Салаита.