Игорь Шувалов возглавил совет директоров фонда «Сколково» вместо Виктора Вексельберга

Как сообщается на сайте организации, кадровые перестановки связаны с переходом фонда под управление государственной корпорации ВЭБ.РФ, председателем которого и является Шувалов. Вексельберг при этом останется в совете директоров. По данным журнала Forbes, он также займет должность председателя попечительского совета «Сколтеха» вместо Аркадия Дворковича.