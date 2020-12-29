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18:33, 29 декабря 2020

Игорь Шувалов возглавил совет директоров фонда «Сколково» вместо Виктора Вексельберга

Как сообщается на сайте организации, кадровые перестановки связаны с переходом фонда под управление государственной корпорации ВЭБ.РФ, председателем которого и является Шувалов. Вексельберг при этом останется в совете директоров. По данным журнала Forbes, он также займет должность председателя попечительского совета «Сколтеха» вместо Аркадия Дворковича.



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