Все больше молодых петербуржцев заражаются коронавирусом

Как говорят в комитете Смольного по здравоохранению, количество вакцины в городе пока не позволяет приступить к масштабной вакцинации. В Смольном надеются, что поставки вакцины от COVID-19, которые запланированы на первые месяцы следующего года, позволят начать массовую вакцинацию в городе. Сейчас количество препарата не дает этого сделать, несмотря на то, что прививочные пункты готовы к работе. Они возобновят работу 3 января. Об этом в эфире телеканала «Санкт— Петербург» рассказал первый зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана. По его словам, сейчас прививки от коронавируса делают медикам, педагогам, соцработникам и силовикам. В некоторых случаях вакцинацию проходят и обычные петербуржцы, их около 10 процентов от числа привитых. Всего в Северной столице вакцину получили около 4 тысяч человек. Также чиновник рассказал, что в городе растёт количество тяжелых случаев коронавируса. Всего лишь 10 процентов пациентов переносят заболевание в легкой форме, около 70 процентов в средней и почти четверть в тяжелой. Впрочем идет речь обо всех заразившихся или только о госпитализированных, чиновник не уточнил. Сарана отметил, что все больше молодых петербуржцев стали болеть коронавирусом. Это горожане в возрасте от 25 до 49 лет, у которых есть сопутствующие заболевания. Чиновник также сообщил, что в стационарах Петербурга свободно около 10 процентов коек для коронавирусных пациентов.

Клиника Хадасса, которая находится в медицинском кластере Сколково, планирует привезти в Россию вакцины Pfizer и Moderna когда это станет возможно, — рассказал изданию Forbes владелец Хадасса-Москва Евгений Туголуков. По его словам, институт ведет переговоры о проведении клинических испытаний иностранных вакцин на территории России. Если все пойдет по плану, испытания начнутся в конце февраля.

По данным Московского департамента здравоохранения, смертность в Москве в ноябре этого года выросла почти на 50% по сравнению с ноябрем 2019.



В Аргентине началась вакцинация российским препаратом «Спутник». Первые 300 тысяч доз получат медики. Аргентина ждет от России новых поставок в январе и феврале.

Россия начала зарубежные поставки вакцины от коронавируса, преодолевая технологические сложности, связанные с ее производством.

Как сообщает Рейтер, на днях Аргентина, помимо Беларуси, приняла первую партию российской вакцины в 300 тысяч доз. Однако пока страна получила лишь первую часть двухкомпонентного антивирусного препарата, ту, что на сегодняшний день гораздо легче произвести, сказали агентству неназванные источники, близкие к российскому руководству. По их данным, некоторые местные производители считают второй компонент вакцины, вводимый пациентам через три недели после первого «менее устойчивым, что стало новым вызовом для амбициозной национальной программы вакцинации. Решение отправить партию сыворотки в Аргентину вызвало некоторое недовольство в России, где спасительное лекарство по-прежнему недоступно для населения за пределами столицы».

«Технологические трудности (при производстве второй дозы вакцины) остаются», — сказал изданию один из экспертов, пожелавший не называть своего имени. — Он уточнил, что проблему может решить увеличение количества биореакторов, в которых она синтезируется. Рейтер напоминает, что некоторое время назад президент Путин говорил о так называемом варианте «Спутник-Лайт», который предполагает прививание только первой составляющей лекарства. При этом, отмечает агентство, ссылаясь на российские СМИ, такая «неполноценная» прививка защищает лишь на 85 процентов и обеспечивает иммунитет только на три-четыре месяца.

Из других стран, которые готовы начать производство российской вакцины в будущем году британская Гардиан называет Индию и Турцию. Анкара сообщила о своем решении на встрече в Сочи министров иностранных дел обеих стран. Южноазиатское информагентство ANI передает, что производство «Спутника» уже налажено в Казахстане притом, что накануне в столице этой страны был подписан договор с представителями компании Pfeizer. Замглавы казахского Минздрава заявил, что готов к поставкам американской вакцины, несмотря на сложные условия ее хранения и значительно более высокую стоимость.

Казахстан начал производить «Спутник-V» в начале текущего месяца и планирует официально зарегистрировать препарат к середине февраля.