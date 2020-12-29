Мосгорсуд приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего топ-менеджера ИнтерРАО Карину Цуркан

Ее признали в шпионаже в пользу Молдавии. Кроме того, суд обратил в доход государства 656 миллионов рублей, изъятых у Цуркан.

Защита намерена обжаловать приговор. По словам адвокатов, часть улик в деле сфальсифицирована, а из обвинения не ясно, где, как и когда Цуркан передала секретные сведения и каковы были мотивы.

Сама Цуркан рассказывала в эфире «Эха Москвы», что считает свое дело заказным. Цуркан также говорила о том, что в СИЗО на нее оказывалось давление – следователи добивались признательных показаний.