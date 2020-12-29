В Мурманске возложили цветы в память о погибших рыбаках судна «Онега»

Областные власти объявили траур по экипажу траулера. В то же время поисковая операция в Баренцевом море продолжается.

Пропавшие моряки с потерпевшего крушение рыболовного траулера могут находиться внутри затонувшего судна на глубине порядка 130 метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб . По его словам, на место крушения планируется отправить из Мурманска глубоководный подводный аппарат, который должен прибыть к месту крушения завтра утром.

В понедельник в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега». На нем находились 19 членов экипажа. Прибывшему к месту ЧП судну удалось поднять на борт из воды двоих моряков. Судьба еще 17 человек по прежнему неизвестна. По предварительным данным, судно пошло ко дну в штормовую погоду, когда рыбаки поднимали рыболовный трал.

Поиски моряков продолжаются уже вторые сутки. Но осложнены сильным ветром и волнением на море. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис не скрывает, что «погодные условия и температура воды практически не оставляют шансов найти кого-то живым». Память жертв крушения «Онеги» почтили сегодня в Мурманске. У кладбища погибших кораблей на берегу Кольского залива собрались моряки, рыбаки, их близкие, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением рыболовецкого судна. По поручению правительства семьям моряков будет оказана материальная помощь.

Между тем Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР допросило свидетелей и провело обыски по делу о затоплении рыболовного судна «Онега» в Баренцевом море, сообщила пресс-служба ведомства