В Москве полиция задержала правозащитницу Ванессу Коган

Теоретически её могут выслать из страны.

Директор правозащитной организации «Правовая инициатива» уже несколько часов находится в Коптевском районном суде. Полицейские пришли к ней домой этим утром, отвезли сначала в отделение, где оформили протокол о незаконном нахождении иностранки на территории России, а затем увезли на заседание.

Ванесса Коган имеет американский паспорт. Она живёт в России 11 последних лет. Двое её детей имеют российское гражданство. Ранее она просила предоставить российский паспорт и ей, но власти отказали. Также в начале декабря чиновники аннулировали её вид на жительство. Правозащитница сообщала, что сотрудники МВД сказали, будто ей не разрешили остаться, поскольку она представляет «угрозу безопасности Российской Федерации».

Коган решила оспорить это решение и подала на полицию в суд. В иске указано, что депортация приведет к катастрофическим последствиям для семьи правозащитницы, особенно для детей, младшему из которых три года. Ранее ЕСПЧ в срочном порядке постановил, что российские власти не имеют права высылать Коган из страны, пока это разбирательство не закончится.

Проект «Правовая инициатива» признан иностранным агентом год назад. Он помогает россиянам подавать иски в ЕСПЧ о серьёзных нарушениях прав человека.

Центр помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» признан иностранным агентом, — сообщает министерство юстиции. Центр существует с 2015-го года, он оказывает психологическую и юридическую помощь пострадавшим от домашнего насилия.

В Кремле считают преждевременными негативные выводы о принятом законе о физических лицах-иноагентах, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что статус иноагента получили правозащитник Лев Пономарев, журналисты Людмила Савицкая, Сергей Маркелов и Денис Камалягин, а также петербургская художница-акционистка Дарья Апахончич.

Подобная политика властей вызывает возмущение, — сказал «Эху Москвы» правозащитник Лев Пономарев. По мнению Пономарева, реестр физических лиц-иностранных агентов будет регулярно пополняться.

Как говорят юристы, чтобы получить статус СМИ-иноагента, не обязательно быть журналистом. Можно просто дать комментарий одному из 12 изданий, которые внесены в реестр СМИ-иностранных агентов.

Иноагенты намерены сопротивляться властям, — пишет «Независимая газета». Как отмечает «Независимая», жесткие требования будут также распространяться на организацию протестных митингов. Ужесточение почувствуют на себе и социальные сети. Пользователям грозит наказание за безадресную клевету на российскую власть, а международным интернет-платформам – блокировка.

Закон о физлицах-иноагентах содержит юридические ошибки и нужен лишь для укрепления репрессивного режима. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал экономист Сергей Алексашенко. Смысл всех репрессивных законов в том, чтобы под их действие мог попасть любой, отметил Сергей Алексашенко.