В Басманном суде рассматривается вопрос о мере пресечения экс-схиигумену Сергию — его задержали накануне в ходе штурма Среднеуральского монастыря и доставили в Москву. Поддержать его пришли десятки верующих.

Последователи Отца Сергия, чуть более 20 человек, ждали его доставки в Басманный суд почти два часа. Стояли на морозе, держа в руках иконы и не скрывали своего возмущения. Некоторые молились. Кто-то пришел с плакатом: «Позор властям и патриархии, допустившим погром монастыря отца Сергия». К мужчине подошли полицейские и сфотографировали документы. То же самое ждало женщину, стоявшую с черно-белым портретом бывшего схиигумена. Задерживать их не стали, но полицейские внимательно следили за толпой верующих, старались не реагировать на нападки в свой адрес.

Журналистов было еще больше, много камер.

Из-за коронавируса в суд никого кроме участников процесса не допускали и ждали все только одного — появления автоазака. Его толпа людей провожала до ворот. На внутреннюю территорию их не пустили. Схиигумена подвезли к дверям в нескольких десятках метров от ворот, поэтому верующие старались кричать как можно громче и дольше, чтобы он точно их услышал. Полицейские и приставы попытались успокоить толпу, встали в сцепку и грубо оттеснили людей от ворот, оттолкнув пожилую женщину. Но люди разошлись далеко не сразу

Верующие очень эмоционально переживали происходящее. Возмущались: как силовики, судьи, гособвинение не боятся кары господни.

Адвокат бывшего схиигумена Иван Миронов в комментарии «Эху Москвы» назвал дело гнусной фабрикацией. Подчеркнул, что его подзащитный вину не признает. Миронов рассчитывает, что в этом виде дело не дойдёт до суда, оно развалится. По словам адвоката, защита будет добиваться снятия обвинений.

Бывшему схиигумену предъявлено обвинение по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о самоуправстве.

Бывший схимонах Сергий удерживал Среднеуральский женский монастырь больше полугода. Он неоднократно говорил, что не покинет обитель по доброй воле.

Сергия задержали минувшей ночью. Бойцам ОМОНа и Росгвардии пришлось штурмовать монастырь.

Машины с бойцами ОМОНа и спецназом накануне вечером подъехали к Среднеуральскому женскому монастырю. Возле него были десятки верующих, сторонники бывшего схиигумена Сергия. Вскоре между ними и силовиками начались стычки. Очевидцы рассказывали в соцсетях, что омоновцы действуют очень жестко. О том же можно судить и по роликам, которые появились в интернете.

На записи слышны крики женщины, что её бьют. Монастырь взяли штурмом, Сергия задержали и повезли в Москву на допрос. Начались обыски. Три монахини в ходе стычек с ОМОНом получили травмы, у одной перелом шейки бедра, сообщило сетевое издание Екатеринбург-онлайн. В силовых структурах говорят, что монахиня в суматохе поскользнулась и сломала ногу. Территорию монастыря оцепили, силовики не пропустили туда даже женщину, у которой по её словам в монастыре несовершеннолетняя дочь, пишет интернет-издание 66.ru. Днем к монастырю после того как оцепление сняли, приехала делегация Екатеринбургской епархии. Прихожане встретили ее с недоверием и не пустили в обитель. Напомню, известность тогда еще схиигумен Сергий (в миру Николай Романов) получил весной после конфликта с Екатеринбургской епархией и патриархом. В проповедях, опубликованных на портале YouTube, Сергий отрицал коронавирус, критиковал главу РПЦ и правительство за запрет посещать храмы даже во время Пасхи. Священник выступал и против президента, призывая верующих не голосовать по поправкам к конституции. Они, по его мнению, узаконят рабовладельческую власть. В его высказываниях усмотрели признаки экстремизма. В июне Сергий сместил настоятельницу Среднеуральского монастыря и фактически захватил там власть. Вскоре Романова лишили сана священника, а осенью отлучили от церкви.

Между тем в последние месяцы бывшие послушники монастыря начали рассказывать об избиениях за малейшую провинность и унижениях со стороны Сергия и других священнослужителей. Пострадавшие, в том числе несовершеннолетние, признавались, что их били, за некоторые проступки сажали на две недели в железные вагончики. В октябре СК по Свердловской области возбудил дело из-за издевательств над детьми в женском монастыре.

В РПЦ заявляют, что сделали все возможное, чтобы избежать насилия в Среднеуральском женском монастыре. Об этом в эфире телеканала «Звезда» сказал представитель Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. В РПЦ сожалеют, что бывший схиигумен не покаялся и не услышал призывы к исправлению. В Екатеринбургской епархии подчеркивают, что, несмотря на происходящее в монастыре, считают единоверцами сторонников Сергия.



Политолог Михаил Виноградов считает, что в данном случае совпали интересы правоохранительных органов и руководства РПЦ, которому Сергий был неудобен. По мнению Виноградова, руководство РПЦ должно время от времени демонстрировать сильную власть внутри собственной структуры.