Московские власти продлили зимние каникулы в школах на неделю

Как написал в своем блоге мэр Сергей Собянин, также на длинные каникулы уходят колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы, подведомственные городскому правительству. Кроме того, расширяется перечень отраслей, работники которых могут пройти вакцинацию от коронавируса. С завтрашнего дня запись откроют для работников строительного комплекса, студентов колледжей и вузов старше 18 лет и хроническим больным. Льготникам, получившим второй компонент вакцины, через 14 дней после прививки разблокируют социальные карты. Пункты вакцинации будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января.