Московские власти продлили зимние каникулы в школах на неделю

Как написал в своем блоге мэр Сергей Собянин, также на длинные каникулы уходят колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы, подведомственные городскому правительству. Кроме того, расширяется перечень отраслей, работники которых могут пройти вакцинацию от коронавируса. С завтрашнего дня запись откроют для работников строительного комплекса, студентов колледжей и вузов старше 18 лет и хроническим больным. Льготникам, получившим второй компонент вакцины, через 14 дней после прививки разблокируют социальные карты. Пункты вакцинации будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января.
2020-12-29T18:02:52+03:00
2020-12-29T18:32:59+03:00
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18:02, 29 декабря 2020
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