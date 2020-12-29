Маргарите Симоньян присудили премию правительства за личный вклад в развитие СМИ

Согласно распоряжению премьера, размер вознаграждения, который получит главный редактор телеканала RT, составляет миллион рублей. Всего было присуждено десять премий. Кабинет министров отметил главу издательского дома «Лев», корреспондентов «Комсомольской правды», создателей образовательного проекта «Мел» и телеканала «Победа, а также радио «Вера».