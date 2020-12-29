В Москве, по подсчетам властей, смертность в ноябре выросла почти на 50% по сравнению с прошлым годом

Как следует из данных городского департамента здравоохранения, в прошлом месяце в столице умерли около 14,5 тысяч человек и практически вся избыточная смертность была связана с эпидемией. Коронавирус стал основной или сопутствующей причиной 4,5 тысяч летальных исходов.

Накануне обновленную статистику по всей стране привел Росстат. В ноябре по его подсчетам смертность зараженных выросла в полтора раза. Всего за месяц умерли больше 35 тысяч инфицированных – это максимальный показатель с начала эпидемии.