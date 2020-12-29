В Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос об аресте бывшего схиигумена Сергия, усилены меры безопасности

В Басманном суде Москвы, где сегодня рассматривается вопрос об аресте бывшего схиигумена Сергия, усилены меры безопасности. К зданию, вокруг которого собрались десятки сторонников бывшего монаха, стянуты дополнительные силы полиции, — передает агентство Интерфакс.

Этой ночью бойцы ОМОНа взяли штурмом Среднеуральский женский монастырь и задержали его духовника. Ему вменяют нарушение права на свободу совести и вероисповедания, самоуправство и склонение к самоубийству. Сергий обвинения отвергает.

Задержание Сергия вписывается в привычную схему предновогоднего энтузиазма силовиков, к тому же проповедник мог быть неудобен для администрации РПЦ. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По мнению Михаила Виноградова, руководству РПЦ важно время от времени демонстрировать сильную власть внутри собственной структуры.