В Словении приостановили работу Атомной Электростанции после землетрясения в Хорватии

Мощные подземные толчки ощутили и в других соседний странах.

АЭС «Кршко» — единственную такую станцию в Словении решили временно отключить после того как в Хорватии зафиксировали землетрясение магнитудой шесть и четыре десятых. В управляющей компании подчеркнули, что речь идёт о стандартной процедуре, предусмотренной специально на этот случай. Также во время повышенной сейсмической активности, которая наблюдалась несколько часов назад, эвакуировали и здание Национальной Ассамблеи Словении, где в это время проходило заседание.

По оценке сейсмологов, эпицентр располагался в 46-ти километрах от столицы Хорватии. Ущерб от землетрясения еще не подсчитали. Агентство Reuters со ссылкой на местные экстренные службы сообщает, что множество людей пострадали, а некоторых местных жителей в разных поселениях пришлось доставать из-под завалов. Загреб до сих пор остаётся полностью без света – в столице не работают даже светофоры.

Ближе всего к эпицентру располагается город Петриня. Как сообщала хорватская газета «Ютарни лист» там в результате землетрясения погиб ребенок.

В текущем году это уже второе сильное землетрясение в Хорватии. Первое прошло в марте. Тогда один человек погиб, несколько десятков были ранены, а повреждения получили более 25-ти тысяч зданий.