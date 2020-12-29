МЧС предупредила жителей Москвы и Подмосковья о гололеде и усилении ветра

По прогнозам синоптиков Росгидромета, непогода обрушится на регион в ближайшие часы и сохранится вплоть до полуночи. В связи с этим, водителям рекомендовали значительно снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущих машин, а также избегать резких маневров. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.
2020-12-29T16:34:03+03:00
2020-12-29T16:34:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 29 декабря 2020
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