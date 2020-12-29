МЧС предупредила жителей Москвы и Подмосковья о гололеде и усилении ветра

По прогнозам синоптиков Росгидромета, непогода обрушится на регион в ближайшие часы и сохранится вплоть до полуночи. В связи с этим, водителям рекомендовали значительно снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущих машин, а также избегать резких маневров. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.