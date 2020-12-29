Глава Тувы объявил конкурс среди полицейских на самое крупное изъятие нелегального алкоголя

Шолбан Кара-оол написал во ВКонтакте, что соревнование продлится до 12 января, а победитель получит 100 тысяч рублей. Участниками конкурса могут стать инспекторы ДПС, участковый, уполномоченный полиции и другие сотрудники МВД, которые смогут изъять из оборота самый большой объем суррогата.