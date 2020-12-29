На Кубани задержали подозреваемого, предположительно заминировавшего железнодорожный мост

Самодельное устройство, внешне напоминающее взрывное, обнаружили в районе станицы Староминской, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местную администрацию. Власти уточняли, что инцидент произошел еще накануне. Из-за этого движение поездов пришлось приостановить. На место происшествия вызвали сотрудников ФСБ и полицию, а также взрывотехников и Росгвардию. На то, чтобы убрать подозрительный предмет, ушло полтора часа.
2020-12-29T16:33:06+03:00
2020-12-29T16:33:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 29 декабря 2020
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