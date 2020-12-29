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16:32, 29 декабря 2020

Минздрав перестал раскрывать данные о вакцинации от коронавируса в России

Заместитель главреда журнала «Холод» Михаил Зеленский обратил внимание, что на еженедельном брифинге координационного совета при правительстве глава ведомства Михаил Мурашко просто сказал, что «работает полностью ресурс по внесению данных». Журналист отметил, что неделю назад власти отчитывались о вакцинации всего 52 тысяч человек. К примеру, в США говорили о том, что прививку сделали уже более двух миллионов граждан.



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