Онлайн-магазины попросили временно разрешить продажу алкоголя в интернете

Участники рынка полагают, что это поможет избежать скопления людей в магазинах во время новогодних праздников. С соответствующим письмом Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к мэру Москвы и главе рабочей группы Госсовета по противодействию коронавирусу Сергею Собянину – об этом пишет газета РБК. Ритейлеры предлагают снять запрет в пиковые периоды, а затем, руководствуясь практикой, сделать дальнейшие выводы.
2020-12-29T16:31:55+03:00
2020-12-29T16:31:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 29 декабря 2020
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