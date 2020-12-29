Онлайн-магазины попросили временно разрешить продажу алкоголя в интернете

Участники рынка полагают, что это поможет избежать скопления людей в магазинах во время новогодних праздников. С соответствующим письмом Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к мэру Москвы и главе рабочей группы Госсовета по противодействию коронавирусу Сергею Собянину – об этом пишет газета РБК. Ритейлеры предлагают снять запрет в пиковые периоды, а затем, руководствуясь практикой, сделать дальнейшие выводы.