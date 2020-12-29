«Левада-центр»: 88% россиян считают уходящий год труднее предыдущего

88% россиян считают уходящий год труднее предыдущего, — показал опрос «Левада-центра». Результаты поступили в редакцию издания «Медуза». Как отмечают социологи, 2020-ый год оказался самым тяжелым для страны с 1991-ого года. В 2020-ом году большинство россиян заметили, что снизился общий уровень жизни, ухудшилась работа образовательных и медицинских учреждений и все меньше остается возможностей хорошо зарабатывать.
2020-12-29T16:07:39+03:00
2020-12-29T16:07:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2765926-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:07, 29 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)