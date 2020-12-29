«Левада-центр»: 88% россиян считают уходящий год труднее предыдущего

88% россиян считают уходящий год труднее предыдущего, — показал опрос «Левада-центра». Результаты поступили в редакцию издания «Медуза». Как отмечают социологи, 2020-ый год оказался самым тяжелым для страны с 1991-ого года. В 2020-ом году большинство россиян заметили, что снизился общий уровень жизни, ухудшилась работа образовательных и медицинских учреждений и все меньше остается возможностей хорошо зарабатывать.