Лефортовский суд арестовал уже двоих сотрудников РАНХиГС по делу о хищениях на заработных платах

Ранее в ФСБ объявили о раскрытии в ВУЗе мошеннической схемы.

Суд постановил, что директор института госслужбы и управления РАНХиГС Игорь Барциц должен будет находиться под стражей как минимум до 21-ого февраля. Как пояснили пресс-службе суда, следствие считает его основным фигурантом дела. До этого сегодня также задержали и его коллегу — декана факультета госуправления экономикой Светлану Ларину. Судья отправил её под домашний арест на тот же срок.

ФСБ сообщила, что в результате операции, проведённой при содействии с руководством академии, ведомству удалось выявить в ВУЗе преступную схему. По данным следствия, некоторые сотрудники РАНХиГС получали от подчинённых деньги в обмен на необоснованное повышение зарплаты. В спецслужбе отметили, что один из фигурантов дела был пойман с поличным при получении денег.

В свою очередь представитель ВУЗа сказал сегодня агентству ТАСС, что преступную схему удалось выявить благодаря внутреннему финансовому мониторингу РАНХиГС. Там отметили, что хищения, о которых идёт речь, никак не коснулись бюджетных средств.

Сумма хищений не уточняется. Дело открыли по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере.