Центр помощи пережившим домашнее насилие «Насилию.нет» признали иностранным агентом, — сообщает глава центра Анна Ривина. Центр зарегистрировался как НКО в 2018-ом году, в марте этого года он оказался на грани закрытия, так как не получил президентский грант, — напоминает издание «Медиазона».