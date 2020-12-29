Центр помощи пережившим домашнее насилие «Насилию.нет» признали иностранным агентом, — сообщает глава центра Анна Ривина. Центр зарегистрировался как НКО в 2018-ом году, в марте этого года он оказался на грани закрытия, так как не получил президентский грант, — напоминает издание «Медиазона».
2020-12-29T16:06:05+03:00
2020-12-29T16:06:05+03:00
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16:06, 29 декабря 2020
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