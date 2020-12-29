СК просит заключить под стражу бывшего схиигумена Сергия

Следственный комитет просит заключить под стражу бывшего схиигумена Сергия, которого этой ночью задержали в Среднеуральском женском монастыре. Сергию предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе, к склонению к самоубийству.

Вопрос о мере пресечения рассмотрит Басманный суд. Поддержать бывшего схиигумена пришли его сторонники, одна из женщин сказала «Эху Москвы», что Сергия преследуют безосновательно, поскольку он искренне желает людям добра.

Сам Сергий не признает вину. Об этом сообщил его адвокат Иван Миронов.

Церковный суд Екатеринбургской епархии лишил Сергия сана, а затем и отлучил от церкви. Патриарх Кирилл утвердил это решение.

Официальный представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе утверждает, что церковь сделала все возможное, чтобы избежать насилия в Среднеуральском женском монастыре. Об этом он сказал в эфире телеканала «Звезда». Кипшидзе высказал надежду, что вскоре в монастыре будет восстановлен порядок.