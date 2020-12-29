Конституционный суд разрешил длительные свидания в СИЗО

Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда. В связи с этим решением, власти должны внести изменения в законодательство. До этого подобные вопросы будут решать суды, опираясь на постановление КС, — сообщает «Новая газета».
2020-12-29T15:34:20+03:00
2020-12-29T15:34:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 29 декабря 2020
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