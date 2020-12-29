Суд арестовал на 2 месяца директора института госуправления Российской академии народного хозяйства Игоря Барцица

Лефортовский суд Москвы арестовал на 2 месяца директора института госуправления Российской академии народного хозяйства Игоря Барцица. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, — сообщает ТАСС. Ранее по этому же делу под домашний арест помещена декан одного из факультетов Светлана Ларина. По версии ФСБ, руководство института получало деньги с сотрудников за необоснованные надбавки к зарплатам.