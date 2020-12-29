На руководителя «Правовой инициативы» составили протокол о нарушении режима пребывания иностранных граждан в России

Сотрудники полиции составили протокол на руководителя организации «Правовая инициатива» Ванессу Коган о нарушении режима пребывания иностранных граждан в России, — сообщает «Новая газета». Сейчас Коган находится в суде. В начале декабря российские власти аннулировали ей вид на жительство. Коган гражданка США, ей грозит выдворение из России.
2020-12-29T15:33:32+03:00
2020-12-29T15:33:32+03:00
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15:33, 29 декабря 2020
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