На руководителя «Правовой инициативы» составили протокол о нарушении режима пребывания иностранных граждан в России

Сотрудники полиции составили протокол на руководителя организации «Правовая инициатива» Ванессу Коган о нарушении режима пребывания иностранных граждан в России, — сообщает «Новая газета». Сейчас Коган находится в суде. В начале декабря российские власти аннулировали ей вид на жительство. Коган гражданка США, ей грозит выдворение из России.