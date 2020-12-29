В России с будущего года планируется выдавать специальные паспорта тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса

Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, оформить паспорт можно будет в личном кабинете на портале «Госуслуг».
Министр также рассказал, что в регионы поступило полмиллиона доз вакцины от COVID-19.
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Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, оформить паспорт можно будет в личном кабинете на портале «Госуслуг».
Министр также рассказал, что в регионы поступило полмиллиона доз вакцины от COVID-19.
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