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15:05, 29 декабря 2020

В России с будущего года планируется выдавать специальные паспорта тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса

Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, оформить паспорт можно будет в личном кабинете на портале «Госуслуг».

Министр также рассказал, что в регионы поступило полмиллиона доз вакцины от COVID-19.



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