Россия запретила въезд руководителям силовых и разведывательных структур Министерства обороны Германии

Об этом сообщается на сайте российского МИДа. Это ответ на санкции Евросоюза из-за кибератак на парламент Германии в 2015 году.
В ЕС уверены, что к атакам причастна российская разведка.
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Об этом сообщается на сайте российского МИДа. Это ответ на санкции Евросоюза из-за кибератак на парламент Германии в 2015 году.
В ЕС уверены, что к атакам причастна российская разведка.
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