Сторонники бывшего схиигумена Сергия не пустили представителей екатеринбургской епархии в Среднеуральский монастырь

Об этом журналистам рассказал протоиерей Евгений Попиченко, возглавлявший делегацию. Представители Епархии подчеркивают, что несмотря на происходящее в монастыре, считают единоверцами сторонников Сергия.

Минувшей ночью в Среднеуральский женский монастырь прибыли сотрудники Росгвардии. Бывший схиигумен Сергий задержан. По словам адвоката, Сергию предъявлены обвинения по трем статьям уголовного кодекса — о склонении к самоубийству. Самоуправству и оскорблении религиозных чувств.

Сергий доставлен в Москву, где ему будет избрана мера пресечения.

Адвокат Иван Миронов сообщил, что Сергий не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях. При этом он добавил, что пока не видел материалов дела и подробно с Сергием не общался.