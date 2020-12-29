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14:13, 29 декабря 2020

Российские власти утверждают, что уже 3-й день подряд в стране снижается число новых случаев заражения коронавирусом

фото: Олег Золото / «Комсомольская правда»
фото: Олег Золото / «Комсомольская правда»

За минувший день зафиксировано чуть более 27 тысяч. На этом фоне увеличивается число пунктов вакцинации. По данным главы Минздрава Михаила Мурашко регионы получили уже более 500 тысяч доз вакцины.

Между тем, власти Санкт-Петербурга признают, что у них говорить о масштабной вакцинации пока не приходится.

В Смольном надеются, что поставки вакцины от COVID-19, которые запланированы на первые месяцы следующего года, позволят начать массовую вакцинацию в городе.

Сейчас количество препарата не дает этого сделать, несмотря на то, что прививочные пункты готовы к работе. Они возобновят работу 3 января. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал первый зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

По его словам, сейчас прививки от коронавируса делают медикам, педагогам, соцработникам и силовикам. В некоторых случаях вакцинацию проходят и обычные петербуржцы, их около 10% от числа привитых. Всего в Северной столице вакцину получили около 4 тысяч человек.

Также чиновник рассказал, что в городе растёт количество тяжелых случаев коронавируса. Всего лишь 10% пациентов переносят заболевание в легкой форме, около 70% в средней и почти четверть в тяжелой.

Впрочем идет речь обо всех заразившихся или только о госпитализированных, чиновник не уточнил. Сарана отметил, что все больше молодых петербуржцев стали болеть коронавирусом. Это горожане в возрасте от 25 до 49 лет, у которых есть сопутствующие заболевания.

В Смольном признают, что в стационарах Санкт-Петербурга свободны около 10% коек для больных коронавирусом.



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