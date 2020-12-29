Басманный суд Москвы должен начать заседание, в ходе которого будет определена мера пресечения экс-схиигумену Сергию

По крайней мере, об этом сообщила его адвокат. Схиигумен был отлучен от Церкви после серии скандалов. Его открытое противостояние с церковными и светскими властями началось весной, когда он отказался выполнять решение о закрытии храмов в период эпидемии коронавируса.

Среднеуральский женский монастырь, на территории которого восемь месяцев укрывался схиигумен, минувшей ночью был взят штурмом.

События в Среднеуральском женском монастыре начали развиваться после часа ночи. В обитель под Екатеринбургом прибыли несколько десятков сотрудников Росгвардии. Они обеспечивали работу следователей и полиции. Как пишет портал Е1, на территории монастыря были перекрыты все входы и выходы.

В это же время в официальном сообществе паломников «Спорительницы хлебов» появилось сообщение о штурме. На видеороликах, снятых минувшей ночью, видно, как силовикам пришлось теснить сторонников бывшего Схиигумена, — они пытались прорвать 3-хрядное оцепление.

Отлученных от церкви Николай Романов, он же бывший схиигумен Сергий, задержан сотрудниками СКР. Его увезли на допрос. Из здание Св.регионального управления СКР скандальный клирик записал очередное видеообращение, призвав помолиться за него.

Сторонники Николая Романова в одном из Telegram-каналов ночью сообщили, что из Среднеуральского монастыря вывезены все сейфы с документацией, в т.ч. и бухгалтерской.

Бывшего схиигумена этапировали в Москву. Его адвокат подтверждает, что в отношении Сергия возбуждено дело по трем статьям, в том числе о самоуправстве и склонении детей к самоубийству.

В Среднеуральском женском монастыре были проведены обыски. Сообщается также о задержании нескольких десятках сторонников схиигумена. По последним данным ТАСС, на территорию обители не пустили местных омбудсменов.

Уголовное дело в отношении схиигумена Сергия стало поводом для задержания потенциально-опасного идейного вдохновителя, — предположил в эфире «Эха Москвы» екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев.

Бывший екатеринбургский митрополит Кирилл ранее говорил, что Сергий совершил много добрых дел.

Сегодня представители РПЦ выразили сожаление, что Сергий не стал на путь исправления. При этом они надеются, что местные священники сделают все для установления мира в обители.