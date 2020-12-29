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13:32, 29 декабря 2020

Московская полиция задержала руководителя правозащитной организации «Правовая инициатива», гражданку США Ванессу Коган

фото: из личного архива Ванессы Коган
фото: из личного архива Ванессы Коган

Об этом рассказала «Медиазоне» пресс-секретарь организации Ксения Бабич.

На Коган собираются составить протокол по статье о нарушении правил пребывания иностранцев в России, и возможно, выдворят из страны.
Коган живет в России 11 лет. Она подала документы на получение российского гражданства, однако в начале декабря ей аннулировали вид на жительство — по мнению властей, деятельность Коган представляет угрозу безопасности Российской Федерации.

Между тем, Европейский суд по правам человека 11 декабря применил срочную обеспечительную меру в отношении Коган. Он запретил выдворять ее до того, как российские суды рассмотрят жалобы на аннулирование вида на жительство. Как напоминает «Коммерсантъ», Правовая инициатива с декабря 2019 года состоит в списке иностранных агентов.



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