Пономарев: Метка иногента очевидно делает меня врагом значительной части населения

Об этом правозащитник сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Лев Пономарев иноагент — очевидно, это метка для тех людей, которые смотрят телевидение. То есть я становлюсь врагом значительной части населения России», — сказал он.

Пономарев подчеркнул, что большая часть российских правозащитных организаций существует на деньги из-за рубежа.

«Практически все правозащитные организации в России получают гранты из иностранных источников. Правозащитников лишили возможности работать на российские деньги. В России не выстроена структура финансирования правозащитных НКО, они не так популярны, бизнес не дает денег правозащитникам, поэтому они финансируются из зарубежных фондов», — заключил он.

Пономарев также отметил, что намерен обращаться в суд.

Ранее правозащитника Льва Пономарева включили в реестр СМИ-иностранных агентов. Всего на сайте министерства юстиции говорится о пяти физических лицах, получивших такой статус. На прошлой неделе Государственная дума приняла закон, расширяющий толкование понятия «иностранный агент».

В соответствующий список теперь могут попасть как сами граждане, так и незарегистрированные объединения, если Минюст заподозрит их в политической деятельности. Такие люди не могут работать на государственной и муниципальной службе, а на всех своих материалах должны ставить отметку «иностранный агент».