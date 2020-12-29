Лавров: Россия и Турция продолжат сотрудничать в военной сфере, несмотря на давление Соединенных Штатов

Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Он проводит в Сочи переговоры с турецким коллегой. Западные наблюдатели на этом фоне отмечают, что Москва и Анкара укрепляют свои позиции в Ливии.

«К концу года в Ливии, спустя почти десять лет гражданской войны, смешались надежда и пессимизм», — пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод сайта «Инопресса»). По мере того, как Турция поддерживает правительство в Триполи на западе Ливии, Россия финансирует мятежного генерала Хафтара на востоке.

Международная кризисная группа констатирует, что в связи с расширением турецкого и российского присутствия, несмотря на временное перемирие, конфликт может снова разгореться в любой момент, а страна — разделиться, как соседний Судан. В прошлом месяце, при посредничестве ООН оба враждующих лагеря договорились о проведении выборов главы государства, однако они вновь были перенесены на конец декабря будущего года.

Нет единства и в вопросе о переходном правительстве, которое будет представлять все стороны конфликта до этого срока. В политическом процессе также не участвуют влиятельные племена, которые гораздо больше, чем вооруженные формирования, могли бы сплотить общество, отмечает немецкое издание.

Кандидатом на пост президента является, в том числе, один из сыновей убитого в 2011 году Муаммара Каддафи.