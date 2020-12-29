Иран приступил к испытанию собственной вакцины от коронавируса

Препарат введен первым двум добровольцам. Среди них дочь руководителя организации, которая ответственна за производство препарата.
Власти Ирана утверждали, что около 60 тысяч граждан вызвались участвовать в испытаниях.
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Препарат введен первым двум добровольцам. Среди них дочь руководителя организации, которая ответственна за производство препарата.
Власти Ирана утверждали, что около 60 тысяч граждан вызвались участвовать в испытаниях.
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