Бывший член правление «Интер РАО» Карина Цуркан получила 15 лет колонии по обвинениям в шпионаже

В ФСБ утверждают, что она сотрудничала с иностранными спецслужбами. Московский городской суд дал на три года меньше, чем запрашивала прокуратура.

Он постановил, что Карина Цуркан в 2015 году «из корыстных побуждений», пользуясь должностью в компании «Интер РАО», передавала молдавской спецслужбе информацию, которая составляет государственную тайну. А именно — данные о поставках электроэнергии на территорию Украины. Эти сведения, как отметили следователи ФСБ, могли применить «против безопасности России».

Подсудимая вины не признала. После заседания её адвокат Иван Павлов объявил, что сторона защиты намерена оспорить приговор.

Карина Цуркан неоднократно говорила, никогда не работала с иностранными спецслужбами, что в принципе не имела доступа к государственной тайне, и что информация, которую она передавала Молдавии, была несекретной и даже обсуждалась «представителями российских органов власти в открытом режиме… с участием в том числе иностранных граждан».

Как ранее отмечало агентство РБК, специалисты из Министерства энергетики, у которых ФСБ заказала экспертизу, подтвердили, что речь идёт не о секретных данных. Тем не менее, их анализ в окончательный текст обвинения не попал.

Всех подробностей дела Карины Цуркан общественность так и не узнала, поскольку из-за статьи о государственной измене судебные заседания проходили в закрытом режиме.