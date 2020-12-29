Песков: Путин не в курсе требования ФСИН к Навальному вернуться в РФ под угрозой замены условного срока на реальный

Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что никаких ограничений на возвращение политика в Россию нет и быть не может.

ФСИН может изменить условный срок Навального на реальный по делу компании «Ив Роше». Федеральная Служба Исполнения Наказаний грозилась изменить срок Навальному на реальный, если сегодня утром до 9 утра он не приедет в уголовную инспекцию. Московское управление ведомства обвинило политика в том, что он не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля.

ФСИН посчитала, что у осуждённого есть возможность приехать, поскольку его уже выписали из берлинской клиники «Шарите», о чём служба узнала из публикации медицинского журнала «Ланцет». Начала ли инспекция процедуру по замене срока для основателя ФБК, пока не известно.

В свою очередь Навальный написал вчера, что если российские силовые органы считают эту статью в медицинском журнале достоверной, то они обязаны возбудить уголовное дело о покушении на его жизнь, поскольку там же сказано, что политик был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом.

Также основатель ФБК подчеркнул, что дело «Ив Роше», по которому ему и назначили этот условный срок, он уже выиграл у российских властей в Европейском суде по правам человека, а Министерство Юстиции ранее также выплатило ему соответствующую компенсацию.

Испытательный срок Навального по делу «Ив Роше» заканчивается завтра.