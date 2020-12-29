Правоохранительные органы пока официально не комментируют сообщения о предъявлении обвинений бывшему схиигумену Сергию

Ранее об этом сообщила адвокат Светлана Герасимова. По ее информации, Сергия этапировали из Екатеринбурга в Москву и сегодня в два часа дня Басманный суд будет избирать ему меру пресечения.

Для задержания бывшего схиигумена был предпринят штурм Сренеуральского женского монастыря, где последние 8 месяцев укрывался Сергий.

По данным местных СМИ, при этом пострадали три монахини. Они получили легкие травмы, но были вынуждены обратиться к медикам.

Напомним, — схиигумен Сергий был отлучен от Церкви. «Уголовное дело стало поводом для задержания потенциально опасного идейного вдохновителя», — сказал «Эху Москвы» екатеринбургский журналист, издатель сайта ItsMyCity.ru, Дмитрий Колезев. Он полагает, что власти попытаются отправить бывшего схимонаха на принудительное психиатрическое лечение.