Z Архив новостей новости
5 5 6 402
Эксклюзив Эха 12:07, 29 декабря 2020

Правоохранительные органы пока официально не комментируют сообщения о предъявлении обвинений бывшему схиигумену Сергию

Ранее об этом сообщила адвокат Светлана Герасимова. По ее информации, Сергия этапировали из Екатеринбурга в Москву и сегодня в два часа дня Басманный суд будет избирать ему меру пресечения.

Для задержания бывшего схиигумена был предпринят штурм Сренеуральского женского монастыря, где последние 8 месяцев укрывался Сергий.
По данным местных СМИ, при этом пострадали три монахини. Они получили легкие травмы, но были вынуждены обратиться к медикам.

Напомним, — схиигумен Сергий был отлучен от Церкви. «Уголовное дело стало поводом для задержания потенциально опасного идейного вдохновителя», — сказал «Эху Москвы» екатеринбургский журналист, издатель сайта ItsMyCity.ru, Дмитрий Колезев. Он полагает, что власти попытаются отправить бывшего схимонаха на принудительное психиатрическое лечение.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 25 декабря Поздравить…

5 404 6 6615 25.12
Блоги

Рожденные 27 декабря Поздравить…

5 136 6 5912 27.12
Блоги

+ У здания ФСБ на Лубянке задержан режиссер Виталий Манский У здания ФСБ на Лубянке задержан режиссер Виталий Манский Он стоял в одиночном пикете в поддержку политика Алексея Навального…

5 220 6 57700 22.12
8читать ;смотреть
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Если вы на той стороне, мы говорим: предатель Нет ни одного вопроса, по которому политическая позиция Алексея Навального противоречит политической позиции ЦРУ США, разведывательного управления, министерства обороны США и британской разведки…

5 113 6 18955 22.12
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

В чем еще американские власти видят инструмент противостояния России? Если кто-то еще продолжает задавать риторические вопросы, почему у нас «ни с того, ни с сего» активно развивается законодательство об иноагентах, то ответы на них следует искать непосредственно в бюджетном планировании США…

5 207 6 13781 28.12
Интервью Интервью

Дмитрий Рогозин гость: Дмитрий Рогозин глава «Роскосмоса»

Как новые санкции США отразятся на «Роскосмосе» Эти санкции — просто какое-то безобразие. Они совершенно не продуманы даже с точки зрения адресности. Речь идет именно о таком, я бы сказал, хамском демарше в отношении предприятий гражданского космоса…

5 85 6 22798 22.12
#слушать 13:02 8читать $скачать HD / SD
Блоги

Клиника «Шарите» опубликовала отчет о клиническом течении болезни Навального Врачи утверждают, что клиническая картина при отравлении Навального соответствовала действию боевого отравляющего вещества «Новичок»...

5 266 6 40761 23.12
Новости

фото: @bazabazon Навального, который продолжает восстанавливаться в Германии после отравления в России, ждут во ФСИН Накануне оппозиционеру пригрозили заменить условный срок реальным в случае его неявки…

5 34 6 5328
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Минюст как иностранный агент В списках иностранных агентов нет и не было ни одного подлеца и негодяя, только порядочные люди…

5 59 6 9543 28.12
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

У меня претензия не к Чубайсу, который гипотетически мог взять от 2 до 3 млн долларов. Как вы помните, времена были дикие и там деньги носились в коробках из-под ксерокса…

5 78 6 12768 27.12
#слушать 49:33 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Что делать? Институционализация ценностей Уходящий год оставляет мир в растерянности. Многие люди теряют надежду — не столько из-за коронавируса, сколько от повсеместной беспомощности политиков и государственной бюрократии…

5 111 6 18697 27.12
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Новигод: признание карантином Традицию шумного и широкого отмечания Нового года привезли в Израиль выходцы из бывшего СССР. Когда в результате массовой волны репатриации в начале 1990-х их стало особенно много, эта традиция стала заметна всем, и была воспринята неоднозначно…

5 30 6 5116 28.12
Блоги

ФСИН дала Навальному меньше суток для того, чтобы явиться в московскую инспекцию В противном случае ему может грозить замена условного срока на реальный…

5 215 6 40668 28.12
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

Берлин, 5 января 1939 года – дорога к пакту Астахов понимал, что договор с СССР нужен гитлеровцам только для того, чтобы «нейтрализовать нас в случае своей войны с Польшей» и речь вовсе не идет о возрождении советско-германской дружбы…

5 31 6 7148 23.12
Блоги

+ Любовь Соболь получила статус свидетеля по делу о нарушении неприкосновенности жилища Любовь Соболь получила статус свидетеля по делу о нарушении неприкосновенности жилища По утверждению «Открытых медиа», дело завели по заявлению тещи Константина Кудрявцева. Это предполагаемый сотрудник ФСБ, который фигурирует в расследовании группы Bellingcat…

5 260 6 62324 25.12
8читать ;смотреть
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Погиб полицейский В понедельник вооружённые ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного…

5 32 6 7936 28.12

Популярное за неделю

Новости

фото: @bazabazon Навального, который продолжает восстанавливаться в Германии после отравления в России, ждут во ФСИН Накануне оппозиционеру пригрозили заменить условный срок реальным в случае его неявки…

5 36 6 5766
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Конечно, трусы Навального могли бы стать саваном для режима любого — но в любом другом государстве, в любой другой стране…

5 85 6 111359 23.12
#слушать 48:08 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

25 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 2 6 2786 25.12
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Владислав Иноземцев о культуре вранья и отсталой продажности Поединок между Навальным и Путиным вступил в решающую фазу. Система пропустила удар невиданной силы, и нет сомнения, что таких ударов она пропустит еще очень много. Однако это не значит, что Кремль побежден…

5 154 6 417156 23.12
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

+ Судьба «отравителя»: Гудков рассказал, что может ждать Константина Кудрявцева Судьба «отравителя»: Гудков рассказал, что может ждать Константина Кудрявцева «Я думаю, сейчас он сидит в кабинете начальства, пишет объяснительную и спрашивает, что с ним будет. Вряд ли его будет кто-то там устранять»...

5 72 6 207967 22.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8922830
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4746345

Сегодня в эфире