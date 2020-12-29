Семьям жертв крушения траулера в Баренцевом море выплатят компенсации

Сегодня в Мурманской области объявлен траур по погибшим. По 1 миллиону рублей в качестве материальной поддержки получат родные членов экипажа судна «Онега», по 500 тысяч — пострадавшие моряки.

Постановление подписал губернатор региона Андрей Чибис. По его словам, семьям также предоставят адресную помощь, над этим работает специально созданный оперативный штаб. С родственниками уже связались, с ними будут работать психологи.

Губернатор назвал гибель рыбаков горем для всего Севера и принес соболезнования родным. Власти Мурманской области объявили в регионе траур. Поиск моряков продолжается и сейчас, в нем участвуют рыболовецкие судна, самолет Ил-38, на место направлены водолазы.

Ранее в зоне крушения обнаружили три спасательных круга, но спасатели считают, что шансов найти моряков почти нет, об этом агентству ТАСС сказал представитель экстренных служб. Из 19 членов экипажа удалось спастись только двоим, они госпитализированы.

Траулер, по предварительной версии, затонул из-за обледенения. Это произошло накануне утром у Новой Земли в Архангельской области.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.