Карину Цуркан приговорили к 15 годам колонии общего режима за шпионаж в пользу Молдавии

Мосгорсуд обратил в доход государства свыше 656 млн рублей, изъятых в ходе обысков у экс-члена правления «Интер РАО», передает ТАСС. «Диски и ноутбуки, изъятые у осужденной передать на хранение в ФСБ. Деньги в размере более 656 млн рублей обратить в доход государства», — сказано в тексте приговора.

Приговор будет обжалован, заявил «Интерфаксу» ее адвокат, руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов.

«Мы не согласны с обвинительным приговором и обжалуем его в апелляционной и, если потребуется, кассационной инстанции», — сказал Павлов агентству.

«В советское время был такой анекдот. Народного судью спрашивают: могли бы вы посадить невиновного человека? Судья отвечает: нет, я ему дам условно. Выходит, традиция назначать невиновным условное наказание канула в лету. Мы сделаем все, чтобы этот неправосудный приговор был отменен», — отметил адвокат.