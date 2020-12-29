Собянин объявил, что на месте свалки в Раменках начинается строительство научно-технологической долины МГУ

Градоначальник утверждает, что работы предстоит много. Первые объекты по плану должны быть запущены в ближайшие два года.
2020-12-29T11:08:48+03:00
2020-12-29T11:15:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:08, 29 декабря 2020
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