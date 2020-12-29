Под Екатеринбургом задержаны сторонники бывшего схиигумена Сергия

Они пытались помешать сотрудникам правоохранительных органов, которые предприняли штурм Среднеуральского женского монастыря. Там в течение 8 месяцев укрывался Сергий.

В город Верхнюю Пышму неподалёку от монастыря, привезли «пять-шесть машин с насельниками», которые участвовали в столкновениях. Об этом агентству «Интерфакс» рассказала адвокат бывшего схиигумена Светлана Герасимова. В каком статусе находятся задержанные — пока не уточняется. В полиции эти данные еще не комментировали.

Стычка сторонников отлучённого от церкви проповедника и людей в форме произошла минувшей ночью. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых заметно, как в темноте, в основном в свете ручных фонарей толпа пытается оттолкнуть людей в шлемах и бронежилетах с надписью ОМОН от деревянного дома с крестом на двери.

Как сообщает агентство ТАСС в ходе ночных столкновений пострадали три монахини. Они по оценке врачей одной из местных больниц получили лёгкие травмы.

Бывшего сиигумена Сергия задержали и уже этапировали в Москву. Сегодня Басманный суд будет решать вопрос о мере пресечения.

Отлученному от Церкви Сергию, по словам адвоката, предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе о самоуправстве и склонении детей к самоубийству.