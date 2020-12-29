Бывшему схимонаху Сергию предъявлены обвинения в склонении к самоубийству, нарушении свободы совести и самоуправстве

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» Дмитрий Колезев, издатель ItsMyCity.ru.

«По словам его адвоката Герасимовой, ему предъявили обвинение по трем статьям УК РФ: не только склонение к совершению самоубийства, но также нарушение свободы совести и самоуправство. Его конвоировали в Москву, где ему будет избрана мера пресечения, чтобы здесь его сторонники не пикетировали суды, изолятор, Следственный комитет. Сейчас в монастыре до сих пор остаются его сторонники, они не пускают туда силовиков. Монастырь должны передать епархии, но сторонники Сергия не хотят его отдавать», — сказал он.

Колезев добавил, что наиболее разумным шагом с точки зрения властей, по его мнению, было бы провести психиатрическую экспертизу состояния бывшего схимонаха.

«Психиатрическая экспертиза и принудительное лечение. Это гораздо более закрытая процедура, чем суды, позволяющая спрятать это информационно», — заключил он.

Лишенный сана и отлученный от церкви бывший схимонах Сергий был задержан накануне в Среднеуральском женском монастыре, который фактически захватил вместе со своими сторонниками. Около полуночи возле монастыря начались столкновения верующих, защищавших Сергия, с силовиками. Обитатели монастыря жаловались, что к ним применили силу: у одной из монахинь медики диагностировали перелом шейки бедра, как пишет сайт 66.ru.

Конфликт религиозного деятеля с РПЦ начался весной, когда он публично отрицал пандемию и критиковал руководство церкви за карантинные меры.