Байден обвинил руководство Пентагона в создании помех при передаче полномочий следующей президентской администрации

Как пишет газета The New York Times, Байден уверен, что не получает нужную информацию по ключевым вопросам.
Команда избранного президента ранее столкнулась с препятствиями со стороны политического руководства администрации.
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Как пишет газета The New York Times, Байден уверен, что не получает нужную информацию по ключевым вопросам.
Команда избранного президента ранее столкнулась с препятствиями со стороны политического руководства администрации.
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