В Русской православной церкви сожалеют, что бывший духовник Среднеуральского монастыря не стал на путь исправления

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Легойда в своем Telegram-канале сегодня выразил уверенность, что священники Екатеринбургской епархии сделают все для установления мира в обители. Монастырь, в котором 8 месяцев укрывался схиигумен минувшей ночью взяли штурмом.

События в Среднеуральском женском монастыре начали развиваться после час ночи. В обитель под Екатеринбургом прибыли несколько десятков сотрудников Росгвардии. Они обеспечивали работу следователей и полиции. Как пишет портал Е1, на территории монастыря были перекрыты все входы и выходы.

В это же время в официальном сообществе паломников «Спорительницы хлебов» появилось сообщение о штурме. На видеороликах, снятых минувшей ночью, видно, как силовикам пришлось теснить сторонников бывшего Схиигумена, — они пытались прорвать 3-хрядное оцепление.

Отлученных от церкви Николай Романов, он же бывший схиигумен Сергий, задержан сотрудниками СКР. Его увезли на допрос. Из здание Св.регионального управления СКР скандальный клирик записал очередное видеообращение, призвав помолиться за него.

Сторонники Николая Романова в одном из Telegram-каналов ночью сообщили, что из Среднеуральского монастыря вывезены все сейфы с документацией, в т.ч. и бухгалтерской.

Сергия этапировали в Москву. Сегодня суд должен избрать ему меру пресечения. Адвокат утверждает, что в отношении Сергия возбуждено дело по трем статьям, в том числе о самоуправстве и склонении детей к самоубийству.