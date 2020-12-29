Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в мире растут

Сегодня ее начнут в Испании и Аргентине. На Пиренейском полуострове ждут первую партию препарата компаний Pfizer и BioNTech. Предполагалось, что ее доставят в понедельник, но помешали логистические проблемы.

В Аргентине о старте прививочной кампании заявил Президент страны Альберто Фернандес, по его словам российский «Спутник V» автомобилями экстренно доставляют во все провинции страны от Санта-Крус до Огненной земли. Цель — к осени привить аргентинцев из групп риска.

Власти Нидерландов решили ужесточить правила въезда в страну. Для того, чтобы пересечь границу необходимо иметь на руках документ о свежем тесте на коронавирус.

Кроме того, прибывающих просят самостоятельно уйти на десятидневный карантин, а в Омане поступили наперекор всем. После недельного запрета в страну теперь можно въехать через все порты.

Коронавирусом в мире с начала пандемии заразились более 81 миллиона человек. Скончалось почти миллион и восемьсот тысяч пациентов.