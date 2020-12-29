В Белоруссии объявлено о начале массовой вакцинации российским препаратом «Спутник»

Минздрав сообщает, что первая партия уже прибыла в страну.
Российский Фонд прямых инвестиций, который занимается продвижением вакцины напоминает, что испытания Спутника в Белоруссии проводятся с начала октября.
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Минздрав сообщает, что первая партия уже прибыла в страну.
Российский Фонд прямых инвестиций, который занимается продвижением вакцины напоминает, что испытания Спутника в Белоруссии проводятся с начала октября.
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