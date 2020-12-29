Росстат подсчитал, что средняя зарплата госслужащих в стране увеличилась почти на 13%

Среднемесячная зарплата госслужащих на региональном уровне превысила 55 тыс. руб., следует из опубликованных в конце декабря данных Росстата. При этом, если муниципальные служащих получали в среднем 45 тыс. руб., то в госорганах субъектов РФ зарплата достигала почти 70 тысяч.

В то же время, госслужащие в центральных аппаратах федеральных органов власти получали в минувшем году в два раза больше — около 140 тыс. руб в месяц.

Сильнее всего за 2019 год выросли зарплаты у представителей судебной ветви власти и прокуратуры — почти на 12%. А вот в законодательных органах власти среднемесячная зарплата федеральных чиновников росла даже медленнее инфляции.

Общая численность госслужащих в России превышает 700 тысяч человек.