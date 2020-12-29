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09:10, 29 декабря 2020

Число жертв коронавируса в Москве приблизилось к 11 тысячам

За минувшие сутки в столице скончались еще 73 человека с подтвержденным COVID-19.

Как сообщает оперативный штаб, с начала пандемии в Москве зафиксировано почти 800 тысяч инфицированных.



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