Число жертв коронавируса в Москве приблизилось к 11 тысячам

За минувшие сутки в столице скончались еще 73 человека с подтвержденным COVID-19.
Как сообщает оперативный штаб, с начала пандемии в Москве зафиксировано почти 800 тысяч инфицированных.
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За минувшие сутки в столице скончались еще 73 человека с подтвержденным COVID-19.
Как сообщает оперативный штаб, с начала пандемии в Москве зафиксировано почти 800 тысяч инфицированных.
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