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09:02, 29 декабря 2020

В отношении схиигумена Сергия возбуждены дела по трем статьям уголовного кодекса

фото: @ breakingmash
фото: @ breakingmash

Он ночью был задержан в Среднеуральском женском монастыре. Об этом сообщила «Интерфаксу» адвокат Светлана Герасимова. Речь идет о склонении к самоубийству, самоуправству и нарушении права на свободу совести и вероисповедовании.

Сергия этапировали из Екатеринбурга в Москву, где суд изберет ему меру пресечения.
Для задержания бывшего схимонаха сотрудники правоохранительных органов предприняли штурм монастыря. Сам Сергий ранее неоднократно говорил, что не покинет обитель по доброй воле.

Сегодня Сергий призвал своих сторонников не предпринимать никаких действий, он заявил, что у него все хорошо.



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