Курсы акций на бирже в Токио подскочили до самого высокого уровня за последние 30 лет

Ключевой индекс Nikkei вырос более чем на полтора процента. Это произошло вслед за резким скачком котировок в Нью-Йорке.
В США был одобрен пакет мер по стимулированию экономики в условиях пандемии на сумму в 900 миллиардов долларов.
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Ключевой индекс Nikkei вырос более чем на полтора процента. Это произошло вслед за резким скачком котировок в Нью-Йорке.
В США был одобрен пакет мер по стимулированию экономики в условиях пандемии на сумму в 900 миллиардов долларов.
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