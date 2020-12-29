Виталий Манский должен сегодня явиться в полицию для составления протокола из-за одиночного пикета с трусами

Режиссёр был задержан на Лубянке неделю назад. Виталий Манский вышел к зданию ФСБ в минувший вторник в связи с отравлением Алексея Навального. Вместо плаката он держал в руках синие мужские трусы.

Подошедшим полицейским он объяснил, что выражает свою гражданскую позицию, свернул трусы и попытался уйти. Но его остановили и доставили в ОВД Мещанское. Оттуда режиссера отпустили под обязательство о явке для составления протокола о нарушении правил одиночного пикетирования. Трусы изъяли в качестве доказательства по делу.

За день до этого Алексей Навальный рассказал о телефонном разговоре с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который, согласно расследованию The Insider и Bellingcat, входил в группу отравителей оппозиционера.

Предполагаемый оперативник, думая, что говорит с помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева, раскрыл некоторые детали покушения. Из опубликованной записи беседы, в частности, стало известно, что отравляющее вещество «Новичок» было нанесено на нижнее белье Навального.

Виталий Манский известен документальными работами, которые неоднократно получали призы на российских и международных кинофестивалях. В их числе Серебряный глобус МКФ в Карловых Варах, награда Российской киноакадемии «Ника» и премия МВД.